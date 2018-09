En route vers l’école

Des policiers et des élus municipaux étaient aux abords de l’école primaire des Marguerite et secondaire Beurling Academy la semaine dernière pour maximiser la sécurité. Ils ont sensibilisé les résidents au transport actif en favorisant les déplacements, comme la marche et la bicyclette. Ils ont aussi rappelé le Code de la route et l’adoption en 2017 du plan local de déplacements de Verdun. La limite de vitesse a été baissée à 30 km/h dans les zones scolaires, ainsi qu’à proximité des aires de jeu.

Le débarcadère le long du boulevard de L’Île-des-Sœurs refoule souvent dans la rue et cause de la congestion. «Ils ne doivent pas sortir de la voiture; s’ils veulent s’arrêter et accompagner l’enfant à la porte, ils doivent utiliser l’espace sur la rue René-Lévesque, où ils peuvent s’arrêter 15 minutes», informait l’agente à la circulation Diane Van Der Tol. Elle ajoute que du côté de l’école Beurling, en l’absence de débarcadère devant, les automobilistes tendent à se garer en double et commettent ainsi une infraction.