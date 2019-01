Inscriptions pour la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Les parents doivent déjà penser à la rentrée des classes de septembre. Les inscriptions pour les écoles primaires de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys auront lieu du 4 au 8 février.

Pour être admis à la maternelle, l’enfant doit avoir cinq ans au plus tard le 30 septembre. Les familles qui déménageront d’ici là peuvent inscrire leur future adresse sur le formulaire. Si elle est inconnue, il faut tout de même indiquer qu’un changement est prévu.

La CSMB compte plus de 75 000 élèves répartis dans 100 établissements dans l’ouest de l’île de Montréal et dispose d’environ 10 500 employés, ce qui en fait la deuxième plus grande commission scolaire au Québec.

Porte ouvertes

Les six centres de formation professionnelle de la CSMB présenteront au public leurs 40 programmes menant à différents métiers. Les établissements de Saint-Laurent, LaSalle, Lachine, Verdun et de Kirkland ouvriront leurs portes le 5 février, de 13h à 20h.

Un diplôme d’étude professionnelle (DEP) peut être obtenu à partir de 16 ans. Il atteste que l’étudiant a réussi un programme de niveau secondaire élaboré par le ministère de l’Éducation et visant un métier ou une profession. Le DEP est reconnu partout au Canada et dans le monde.

Il est possible d’aller consulter le site apprendre-un-metier.ca pour avoir de l’information sur les programmes offerts dans chacun des centres.