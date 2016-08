Se tourner vers l’avenir

Avec sa nouvelle identité visuelle composée de chevrons pointant vers la droite, donc tournés vers le futur, Verdun souhaite refléter sa position d’«arrondissement ayant le vent dans les voiles». Le nouveau design de 17 550$ accompagnera le slogan «En avant Verdun» désormais sur toutes les communications.

Il servira de rappel constant des priorités verdunoises et de l’engagement de l’administration locale à bâtir un meilleur avenir pour tous.

«L’idée derrière tout ça, c’est d’aller tous ensemble, en société, vers l’avant, explique le maire Jean-François Parenteau. Nous disons aux gens de créer leur ville, Verdun avec un grand V».

La future plage, les rénovations de l’Auditorium et le nouveau centre de diffusion culturelle sont cités en exemple pour illustrer la vitalité retrouvée de l’arrondissement et son souci de travailler pour la population.

«Nous sommes partis sur les assises de l’administration précédente, et on a continué de faire progresser ce qui était en place, avec notre couleur et notre style, explique-t-il. Et cette progression passe par les citoyens».

À un peu plus d’un an des élections, le maire dit souhaiter la prospérité des résidents à long terme, même après qu’il aura quitté la direction de l’arrondissement, dans cinq ou dix ans.

L’image de marque créée par la compagnie verdunoise Tabasko, dans un souci d’achat local, est issue d’un exercice de consultation auprès de 1500 Verdunois en 2014. Elle inclut les concepts de famille, d’affaires, de culture et de nature, tels que préconisés dans le plan stratégique de l’arrondissement 2015-2025.