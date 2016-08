Mea culpa pour un spectacle inapproprié

La Société de développement commercial Wellington (SDC) s’est excusé deux jours après le spectacle de clôture du 6e Festival Marionnettes Plein la Rue qui a suscité l’indignation. La prestation de la troupe Décadanse sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Verdun, le 28 août, était dédiée aux adultes. L’organisation soutient ne pas avoir été au courant du contenu.

La SDC a émis un communiqué sur sa page Facebook mardi. «La vérité est que cette situation est la résultante d’une série de petites erreurs cumulées et en tant qu’organisateurs, nous devons l’assumer», peut-on y lire.

Lors du spectacle, une marionnette qui ressemble à un loup entonne les paroles grossières de l’humoriste et chanteur country américain Rodney Carrington You are my prison bitch.

«Ce malaise, que nous partageons, fut amplifié par le fait que des enfants étaient présents en grand nombre dans la foule», poursuit la SDC.

Vidéo virale

Une mère choquée a présenté le moment capté sur vidéo sur les réseaux sociaux. «Yay, de l’homophobie pour les enfants. Tous les jeunes vont aller à l’école en chantant Prison Bitch», a ironisé Ronit Milo dans sa publication sur Facebook, vue par plus de 16 000 fois en date de mardi après-midi.

C’est d’ailleurs ce qui semble avoir poussé la SDC à réagir. «Ce n’est qu’en visionnant la vidéo que nous avons constaté davantage l’ampleur des propos et du contexte dans lequel le tout s’est déroulé.»

Il faut dire que les Internautes y sont allés de commentaires parfois forts désobligeants.

«Ça m’a juste donné le goût de vomir, écrit Marjorie Reinoso. Surtout la partie à la fin, quand la foule a applaudi !?!!»

Un autre, Raymond L’évêque, était assez sarcastique. «Song like that at a kid’s show, I’ll bet that even the hand up the puppet’s ass was non-consensual… » (Une chanson comme ça, à un spectacle pour enfant, je parie que même la main dans la marionnette n’était pas consentante)

«Les enfants étaient là, juste devant eux, il n’est pas venu à l’idée des marionnettistes de dire quelque chose», se questionne Debbie G. Sabbah.

Le conseiller de Projet Montréal, Sterling Downey, a également émis son opinion. «Je suis dégoûté d’avoir vu ça. Je ne peux pas croire que ça faisait partie de la programmation».

«Wow wow wow!!! … Sont-ils sérieux? Qui a autorisé ça?», s’interroge une internaute, Lissa Ann Wheeler, comme plusieurs autres.

«Ça dépasse tout entendement… La personne responsable d’avoir engagé cette troupe soi-disant humoristique devrait être renvoyée», affirme Antonio Labao.

«Quelque chose doit être fait pour éviter ce genre d’incident», écrit Deborah Faith Blais, une commerçante de Verdun qui blâme ouvertement la SDC.

Vigilance

Tout avouant son erreur, celle-ci mentionne que «les artistes auraient pu juger inapproprié de présenter cette partie de leur spectacle en voyant les enfants dans la foule… Pour les éditions futures, nous nous assurerons que les spectacles retenus seront présentés dans des lieux appropriés. Nous ferons preuve d’une plus grande vigilance et d’un encadrement plus serré», précise le texte.

Le président, Billy Walsh, n’a pas souhaité commenter davantage.

«Je suis certain que la SDC portera attention au contenu des spectacles lors des prochaines éditions et que ce type d’incident malheureux ne se reproduira plus», souligne le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

La troupe n’a pas retourné l’appel de TC Media pour donner son point de vue.