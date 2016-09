Référendum pour l’école de Crawford Park

Il fallait 134 signatures au registre pour qu’un référendum soit tenu sur le projet d’école primaire dans le quartier Crawford Park, à Verdun. Un total de 168 personnes l’ont signé dans la journée de mercredi. Il y aura donc un vote, probablement en novembre.

«On a l’impression que des solutions plus simples et moins coûteuses n’ont même pas été envisagées. Pour nous, le référendum est une occasion de forcer les commissions scolaires anglophone et francophone à s’entendre et à partager des locaux», fait valoir une des membres du groupe qui s’est mobilisé pour inciter les résidents à signer le registre. Mère du quartier, elle préfère ne pas se nommer pour éviter que le conflit ne soit personnalisé.

Alternatives

Le groupe, en accord avec la construction d’une école dans leur quartier, préférerait que celle-ci soit de plus petite taille afin de permettre une plus grande cour et d’éviter une augmentation de la circulation automobile. Pour y arriver, ils estiment que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) pourrait louer des locaux de Verdun Elementary à la Commission scolaire Lester B. Pearson (LBPSB), qui n’est pas utilisée à pleine capacité.

«On a fait nos devoirs. On a envisagé toutes les options, et celles qui avaient trop d’impacts négatifs ont été écartées. Ce n’était tout simplement pas de bonnes solutions», répond la présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne, sans toutefois énumérer les points négatifs qui ont mené à cette décision.

Elle avait évoqué la Loi 101 pour expliquer aux parents l’impossibilité de partager des locaux avec une école anglophone, mais il s’avère, après avoir vérifié avec le ministère, que rien n’empêche cette cohabitation dans la loi.

Pour ce qui est de la taille de l’école, le plan actuel prévoit 14 classes, soit deux classes de maternelle qui évolueront dans le même établissement jusqu’à la fin de leur primaire.

Les détracteurs du projet avancent que la CSMB a menti en affirmant que le ministère de l’Éducation ne financerait pas une école plus petite, mais, vérification faite, les commissaires disaient vrai.

«Un projet de petite envergure pourrait être reconnu pour un cas particulier, par exemple en milieu rural où il n’y a pas un effectif scolaire permettant d’occuper 14 classes», précise Bryan Saint-Louis, relationniste du ministère de l’Éducation. Il est donc peu probable qu’une plus petite école soit acceptée à Verdun.

Avec la construction de l’école de Crawford Park, la CSMB disposera de 128 salles de classe dans l’arrondissement de Verdun. Avec le nombre actuel d’enfants de 0-5 ans habitant dans l’arrondissement, les besoins de la commission seront de 133 classes en 2020-2021 et pourraient être encore plus élevés si de nouvelles familles emménagent d’ici là.

Forcer le projet

L’école pourrait bien être construite, et ce même si le référendum révélait que les citoyens n’approuvent pas le projet.

En effet, la CSMB pourrait invoquer l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal au conseil municipal. Ce règlement permet à la ville-centre d’imposer la réalisation d’un projet qui sert la collectivité, mais ne suscite pas l’approbation de ses voisins immédiats, comme un hôpital, une prison ou un aéroport.

Il a été modifié en 2012 pour inclure les établissements publics d’enseignement après qu’un projet d’école ait été retardé pendant près de cinq ans à L’Île-des-Sœurs.

Il est fort probable que le bâtiment ne soit finalement pas prêt pour accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2017, comme il avait été prévu.

Le registre signé sera présenté au conseil d’arrondissement d’octobre.