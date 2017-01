Problème de débarcadère à Notre-Dame-de-la-Paix

L’installation prochaine d’une zone de débarcadère face à l’école Notre-Dame-de-la-Paix devrait soulager les parents d’élèves qui sont nombreux à avoir reçu des constats d’infraction pour stationnement interdit en déposant leurs enfants. L’école accueillant cette année 37 élèves, transférés de l’autre extrémité de l’arrondissement, la rentrée matinale était devenue problématique.

Normalement, le seul endroit où il est permis de s’arrêter pour déposer son enfant est devant l’école, sur la rue Caisse. Il est toutefois interdit de sortir de la voiture pour le reconduire jusqu’à la porte de l’école, située sur la rue Gertrude.

Les parents ne voient donc plus leur enfant à partir du moment où celui-ci tourne le coin. Cette situation ne crée pas d’inconvénient pour les enfants plus âgés, mais elle est plus délicate pour les tout-petits.

«Moi, j’ai deux enfants de cinq ans. Je veux m’assurer qu’ils sont rendus dans la cour», fait valoir Mélanie Crépeau. Ses fils font partie des 37 élèves de maternelle qui ont été transférés cette année du bassin de Notre-Dame-de-la-Garde et ne demeurent donc pas à proximité.

Ce nombre doublera l’année prochaine d’après ce qu’a annoncé cet automne la présidente de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Diane Lamarche-Venne.

Surveillance accrue

La présence policière aux abords de toutes les écoles primaires de l’arrondissement a été augmentée cet automne à la suite de plaintes de parents, qui avaient vu des automobilistes passer tout droit devant le panneau d’arrêt des autobus scolaires.

Les constats d’infraction de stationnement ne sont que l’envers de la médaille, selon le président du conseil d’établissement de Notre-Dame-de-la-Paix, Jean-François Chabot.

«C’est un secteur problématique depuis longtemps pour la sécurité des enfants, alors la présence des policiers est nécessaire. Et je ne peux pas, en tant qu’élu, leur demander de ne pas appliquer un règlement», explique le maire Jean-François Parenteau.

Débarcadère pour bientôt

Il assure qu’une zone de débarcadère sera installée dès ce printemps. «On attend juste le dégel pour mettre les poteaux. Mais je veux trouver une solution temporaire en attendant.»

Selon l’avocat de Contravention Experts, Éric Lamontagne, il faut, dans ce genre de cas, se demander si le problème est dû aux comportements des parents ou à une zone mal adaptée. «En plus, si la situation de l’école a changé, les agents pourraient faire preuve de clémence, il me semble», conclut-il.

Mme Crépeau s’explique bien mal ce zèle, elle aussi. «Quand un panneau va être installé dans quelques mois, c’est vraiment juste donner des tickets pour donner des tickets», croit-elle.

Si elle couvre toute la partie de la rue Caisse entre Evelyn et Gertrude, la zone de débarcadère pourrait accueillir environ dix voitures à la fois.