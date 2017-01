Pour Fetna

Devant le drame qui se déroule en Syrie, Dominique Poulin ne pouvait plus rester les bras croisés. Déterminée à agir, l’intervenante de l’Autre maison de Verdun a convié des amis et des collègues à fonder un groupe qu’ils ont nommé les Marraines solidaires. Un an et demi de démarches leur permettront d’accueillir d’ici quelques semaines Fetna El Kebbe et ses deux enfants.

Les quatre intervenantes sociales et le retraité de L’Île-des-Sœurs, Jean-Marie Romeder, qui se qualifie de «marrain» avec humour, n’ont aucune crainte quant à la capacité du trio à s’adapter à son nouveau milieu de vie.

Ils ont appris à connaître leurs protégés en discutant par Skype. «On est déjà tellement attachés à eux. Ils font partie de nos vies, maintenant», relate avec émotion Mme Poulin.

Fetna, sa fille Yara et son fils Yasser, âgés de 17 et 16 ans, sont modernes, curieux, enthousiastes. Et leur maîtrise de la langue anglaise représente déjà une barrière en moins, même s’ils tiennent à apprendre également le français.

Ils ont si hâte de découvrir la ville et ses habitants que la mère de 52 ans s’est déjà inscrite à plusieurs pages Facebook parlant de la métropole, comme «J’aime Montréal».

Dominique Poulin et sa collègue Émélie Beaudoin habitant le Sud-Ouest et travaillant à Verdun, elles aimeraient pouvoir loger les Syriens dans un de ces arrondissements.

Née réfugiée

Fetna sait déjà ce que représente recommencer à zéro. Ayant grandi dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban, elle avait trouvé le bonheur en Syrie où elle a rencontré son mari, Koussai Ajib, et fondé avec lui une famille ainsi qu’une entreprise de design.

Il y a quatre ans, quand la guerre a frappé le village où ils habitaient, en banlieue de Damas, les deux parents ont pris la décision de partir pour le Liban. À Beyrouth, ils ont vite réalisé que leur exil ne pourrait s’arrêter là. Sans papiers, n’ayant pas le droit de travailler, ils n’avaient pas d’issue, pas d’avenir dans ce pays.

Le père est donc parti pour tenter de rallier l’Europe il y a de cela presque deux ans, espérant y faire venir sa femme et ses enfants. Mais le périple est risqué. Sa famille est sans nouvelle de lui.

«C’est très mauvais signe, se désole Mme Poulin. Mais il fait quand même partie de notre demande de parrainage. S’il est retrouvé, il pourra venir les rejoindre.»

Malgré leur situation précaire, Fetna et ses enfants sont débrouillards et optimistes. La mère a hâte de se remettre au travail, Yasser rêve de devenir ingénieur, Yassa, écrivaine ou médecin.

Les Marraines solidaires doivent recueillir 15 000$ pour arriver à respecter leur engagement de soutenir la famille pendant un an. Pour y parvenir, le groupe a organisé diverses activités de financement et a lancé une campagne en ligne.

Leur prochain événement, un quille-o-thon, se tiendra le 5 février au Quilles G Plus à Verdun.