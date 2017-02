Une voix pour les jeunes

Un peu plus d’un an après sa formation, le Conseil Jeunesse de Verdun (CJV) a déjà des recommandations à faire aux élus municipaux, notamment à propos de ce qu’ils appellent le pôle jeunesse, c’est-à-dire la plage et le parc Arthur-Therrien.

Verdun, dont le quart de la population est âgée de moins de 25 ans, a été le tout premier arrondissement à se doter d’une instance consultative pour représenter les jeunes et leur permettre de soumettre leurs idées au conseil.

«L’écoute des élus est une condition nécessaire, mais non suffisante à la réussite du Conseil jeunesse. On doit faire nos preuves. Et à partir du dépôt de nos recommandations le 7 février, on devient public, alors on va devoir respecter nos engagements», anticipe avec fébrilité le vice-président du conseil, Nicolas Pilon.

Ces premiers pas concrets dans leur rôle politique pourraient bien être la démonstration que d’autres arrondissements attendaient pour emboîter le pas.

Mieux utiliser l’espace

Faciliter l’accès aux activités et les publiciser sur une plateforme participative de l’ère 2.0, améliorer l’aménagement avec des tables à pique-nique pour favoriser les échanges et créer des lieux de rencontre, voilà quelques idées avancées par la jeunesse verdunoise.

Pour la présidente du conseil, Valérie Ferland, il est évident que le dépôt du rapport n’est pas une fin, mais bien un commencement. Ils devront ensuite effectuer un suivi et s’assurer que les différents intervenants fassent cheminer les dossiers.

Si leurs démarches s’avèrent concluantes, elles serviront d’exemple et encourageront d’autres arrondissements à lancer leur propre comité consultatif pour représenter leurs jeunes.

Déjà, Ahunstic-Cartierville a mis sur pied son Conseil Jeunesse au printemps, inspiré par Verdun, et Côte-des-Neiges devrait suivre sous peu.

Porte-paroles

Même s’ils ont été choisis par entrevue et non pas élus, les membres du Conseil Jeunesse ont une fonction représentative. Ils sont là pour porter la voix de tous les Verdunois de 12 à 25 ans jusqu’aux hautes sphères de la politique municipale.

«On est des jeunes de Verdun, mais on n’est pas les jeunes de Verdun. On a besoin d’aller chercher leur avis, toujours», fait valoir M. Pilon.

Pour y arriver, ils ont mis sur pied une page Facebook, un sondage au sujet de la future plage et ont mené des consultations à l’école secondaire Monseigneur-Richard.

Un de leurs prochains défis sera d’ailleurs d’augmenter leur visibilité auprès de ceux qu’ils représentent.

Il reste d’ailleurs encore une place à combler au sein du Conseil jeunesse et ses membres aimeraient bien y voir quelqu’un d’un des groupes qui y est sous-représenté. Pour le moment, l’instance ne compte aucun résident de L’Île-des-Sœurs et aucun jeune de la communauté anglophone.

Les membres du CJV doivent s’engager à s’impliquer pour un minimum de trois heures par mois, ce qui correspond à l’assemblée ordinaire. Ceux qui le désirent peuvent ensuite s’impliquer dans des sous-comités.