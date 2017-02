L’école comme lieu public

Dans un effort pour que les écoles soient plus que des établissements d’enseignement et deviennent des milieux de vie, l’arrondissement de Verdun a conclu une entente avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys afin qu’elle ouvre un gymnase au public. Ce projet-pilote à l’école Lévis-Sauvé pourrait éventuellement s’étendre à d’autres quartiers.

L’école de la rue Willibrord a été choisie pour accueillir cette première tentative parce qu’elle dessert un quartier plus défavorisé de Verdun. Les élus espèrent que l’ouverture du gymnase le jeudi soir et le dimanche avant-midi permettra aux jeunes de conserver un mode de vie actif, même durant la saison froide.

L’arrondissement défraie les coûts de location de l’espace, fournit le matériel comme les buts, ballons et cônes et assure la présence d’un aide-animateur. Les participants sont toutefois responsables de l’organisation des jeux et du bon déroulement des activités.

Le 5 février, pour la première séance de fin de semaine, une quarantaine de personnes ont profité de cette opportunité, ce qui correspond à peu près à l’objectif de 15 familles visé par l’arrondissement.

La possibilité d’étendre ce projet à d’autres écoles dépendra de sa popularité auprès des citoyens.