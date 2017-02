Voir l’hiver avec des yeux d’enfant

Vous souvenez-vous du temps où vous pouviez passer toute la journée dehors, même par grand froid ou en pleine tempête, à simplement vous amuser dans la neige? C’est ce sentiment qu’ont réussi à reproduire les organisateurs du Carnaval d’hiver de Verdun cette fin de semaine.

Si la météo n’a pas été des plus clémente, avec un froid glacial vendredi, des vents encore bien présents samedi et une bonne bordée de neige dimanche, les visiteurs s’en sont bien moqué. Près de 3000 personnes sont venues célébrer durant les trois jours d’activités, dont 2000 pour la fête familiale de samedi.

«J’ai eu un peu froid, mais on est rentrés se réchauffer et maintenant ça va mieux», raconte Azilis, 10 ans, prête à repartir explorer le site après avoir passé un moment dans l’igloo gonflable, où elle a découvert un nouveau jeu de société avec son petit frère et sa mère.

Tant à faire

Il faut dire que, avec les glissades sur tubes, le parcours d’hébertisme, les spectacles et les tours de véhicule tout-terrain électrique, les raisons de profiter de l’hiver étaient nombreuses. Les enfants de tous les âges couraient d’une activité à l’autre, voulant tout faire à la fois.

«J’ai vraiment aimé ça. Je n’ai même pas eu peur», annonce fièrement le jeune Ilyes, 5 ans, alors qu’il descend tout juste de la Tyrolienne, installée à quelques mètres de hauteur, avant de se précipiter vers le parcours d’hébertisme.

Aux abords des files d’attente, le musicien André Thériault fait bouger tout le monde. Armé de sa guitare et de son harmonica, il chante et invite les gens à taper du pied ou à improviser des danses pour se réchauffer.

«C’est pas chaud, mais quand on bouge, ça va bien», lance-t-il avec bonne humeur.

Donner l’exemple

Personne ne pouvait se plaindre du mercure en allant visiter le campement des scouts de Notre-Dame-de-Lourdes, installé un peu plus au nord, sur le terrain de football.

«Quand je les ai vus arriver vendredi soir après une marche de deux heures, avec leur matériel dans les traîneaux qu’ils tiraient, je les ai trouvés bien courageux», avoue l’animateur de l’événement, Yaz, qui passait pourtant lui aussi de longues heures en plein air durant toute la fin de semaine.

Les scouts de 12 à 16 ans ont passé leur première nuit dans des tentes. Le lendemain, ils se sont affairés à fabriquer un abri extérieur avec une bâche sur des estrades recouvertes de neige qui servait d’isolation. C’est là qu’ils ont passé leur deuxième nuit, pratiquement à la belle étoile.

«On ne rentre jamais à l’intérieur, pendant toute la fin de semaine. Sinon, on n’a pas notre badge. L’important, c’est seulement de bien s’hydrater, de manger souvent et de changer de vêtements plusieurs fois par jour pour éviter l’humidité», expliquent Laurent Trottier-Thibert, Simon Langevin et Simon Chalifoux.

La toute première édition du Carnaval d’hiver, l’année dernière, n’avait attiré que 500 visiteurs à cause du froid glacial qui avait frappé Montréal toute la fin de semaine. Cette deuxième mouture, avec ses 3000 participants, est considérée comme un franc succès par les organisateurs, qui se disent ravis de la grande participation citoyenne.