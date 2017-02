Partie mémorable

Les joueurs des Aigles et des Leafs de Verdun se souviendront longtemps de ce match disputé samedi sur la patinoire Bleu Blanc Bouge, dans le parc Willibrord. Les organisateurs ont tout fait pour recréer l’ambiance des mythiques matchs extérieurs de la ligue nationale.

Pour cette classique hivernale, chaque joueur des deux équipes de catégorie novice de l’arrondissement a été nommé et applaudi au début du match.

Même la musique était au rendez-vous grâce à l’animateur Éric Giroux, qui est d’ailleurs le petit-fils de Marcel Giroux, dont le centre communautaire juste en face de la patinoire porte le nom.

Pour les spectateurs et les sportifs, des bagels, du café et du chocolat chaud étaient servis à l’intérieur du chalet. Cette commandite de Bagels St-Lo a été grandement appréciée et a su donner le courage à chacun d’affronter le froid.

Tous les joueurs de 8 et 9 ans se sont présentés pour la partie, qui s’est terminée avec la marque de 4-3 pour les Leafs, au bout d’un affrontement très serré.

«On espère vraiment pouvoir reproduire l’événement l’année prochaine», conclut le gérant des Aigles, Sylvain Boimenu.

Pour marquer l’événement, il a fait faire un t-shirt pour chacun des joueurs, avec la collaboration du Sport Campus.

Si les équipes de hockey verdunoises jouent la majorité de leurs matchs à Pointe-Saint-Charles en attendant la rénovation de l’Auditorium, ils ont tout de même l’habitude de jouer à l’extérieur puisqu’ils s’entraînent souvent sur la patinoire du Bleu blanc Bouge.

Pour tenir cette classique, ils ont simplement demandé à l’arrondissement de remplacer une des périodes de pratique de la semaine par un match.

Ils ont été suivis sur la glace par leurs aînés, l’équipe Bantam des Leafs, qui affrontait les Wings de Westmount.