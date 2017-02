Mieux que la perséverance, la réussite

Passer d’élève en difficulté à aspirant programmeur informatique ou radiologue peut sembler un défi insurmontable. Pourtant, grâce au programme Passeport pour ma réussite, c’est ce qu’ont réussi Ricky Chen et Imane Bahous, deux jeunes Verdunois de 16 ans.

Pour y arriver, ils ont travaillé fort. Au moins deux fois par semaine depuis trois ans, ils se rendent dans les locaux de Toujours ensemble, sur la rue de Verdun. Pendant une heure, ils y font leurs devoirs, reçoivent des exercices complémentaires, rencontrent des professionnels.

«Ici, il y a vraiment une atmosphère de travail. C’est très motivant. Il y a tellement de ressources que les jeunes qui viennent ici s’améliorent vraiment vite, et ça paraît», assure Imane.

Alors qu’elle avait des «notes médiocres» à son entrée dans le programme Passeport pour ma réussite, en secondaire 1, elle a rapidement remonté la pente. En quelques mois, elle a atteint une moyenne générale de 85%.

«Je suis un peu hyperactive, j’ai de la difficulté à rester assise sur une chaise. Pour moi, le truc le plus pratique dans le local, c’est le ballon d’exercice. Quand je fais mes travaux assise dessus, j’arrive à mieux me concentrer», confie-t-elle.

Viser haut

En plus d’assurer un suivi personnalisé et du tutorat, Passeport remet chaque année une bourse de 400$ à chacun des jeunes qui a participé au programme avec sérieux. Ces montants, accumulés tout au long de leur parcours au secondaire, serviront à financer leurs études collégiales et universitaires.

Pour quelques-uns d’entre eux, dont les familles sont dans une situation financière précoce, ils peuvent également être utilisés de façon ponctuelle pendant leurs études secondaires pour acheter du matériel scolaire ou des uniformes.

Pour Ricky Chen, qui vient d’envoyer ses demandes d’admission en sciences naturelles dans plusieurs cégeps, le chemin semble tracé. Il veut devenir programmeur informatique. Il a d’ailleurs réalisé avec Passeport pour ma réussite un projet dans ce domaine, qu’il a présenté au spectacle de fin d’année à Toujours ensemble.

Modèles

Dans leurs familles, les deux jeunes tracent la voie. Le frère de 15 ans de Ricky et la sœur de 13 ans d’Imane font tous deux partie du programme.

«Elle est très compétitive, alors elle fait beaucoup d’efforts pour réussir. Mais par moments, elle se décourage et je dois lui rappeler que ce n’est pas si difficile que ça, qu’elle peut y arriver», raconte Imane à propos de sa sœur.

Dès l’année prochaine, elle pourrait bien faire partie de l’équipe de tuteurs bénévoles du programme, un rôle que joue déjà Ricky.

«Comme élève, j’ai eu beaucoup de difficultés en français, alors je pense que c’est plus facile pour moi maintenant de comprendre ceux qui vivent la même chose et de leur expliquer», fait valoir celui-ci.

Plus de 1000 jeunes se sont inscrits au programme Passeport pour ma réussite cette année à Montréal, dont 186 à Verdun.