Autochtone verdunoise et visionnaire

À 33 ans, Marie-Josée Parent a déjà un parcours qui sort de l’ordinaire et ses idées sont tout aussi impressionnantes. Mig’maq d’origine acadienne, elle travaille depuis trois ans à la construction d’une ambassade culturelle autochtone à Montréal. C’est entre autres ce projet qui a retenu l’attention du Musée McCord pour une exposition sur des personnalités visionnaires de la métropole.

Mme Parent s’est donc retrouvée aux côtés de vingt passionnés comme la féministe Léa Clermont-Dion, le cofondateur du magazine Urbania Philippe Lamarre et l’artiste Patsy Van Roost, sur des affiches placardées au centre-ville pour l’exposition Inside Out.

«Au départ, je ne pensais pas accepter de faire partie de ce projet. Mon conjoint et ma petite sœur m’ont finalement convaincue en me disant que, au fond, c’était mon milieu qui voulait me rendre hommage», raconte la diplômée en philosophie et en histoire de l’art.

Elle a plongé, devenant la porte-étendard de son grand projet, qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2018.

Épicentre culturel

L’ambassade rêvée par Mme Parent et ses collègues de DestiNATIONS, l’organisation en charge de sa réalisation et de la mise en commun des œuvres culturelles qu’elle fera rayonner, est d’abord un projet d’infrastructure.

L’immeuble de 8000 mètres carrés, soit presque l’équivalent de la superficie du Quartier des spectacles, sera construit au centre-ville ou au Vieux-Port de Montréal et aura une signature architecturale autochtone.

Cuisine, langues, théâtre, artisanat, tous les aspects de la culture auront leur place dans ses murs. «Pour les autochtones, il n’y a aucune séparation entre l’art, la culture et la vie. Tout ça fait partie d’un grand tout indissociable», explique Mme Parent.

Les 11 nations amérindiennes du Québec pourront rayonner.

«On veut que le projet serve à reconstruire les liens entre les populations des territoires et celles qui se sont urbanisées, mais aussi entre les différentes nations, qui sont si éloignées géographiquement», décrit-elle.

Timing parfait

L’ambassade est un rêve de longue date. Le projet est dans les airs depuis 2011, mais une idée semblable avait déjà été formulée dès les années 1990.

«La grande différence, c’est qu’on est aujourd’hui dans un contexte très favorable. On sent beaucoup plus d’ouverture des non-autochtones envers nous, surtout depuis la Commission de vérité et réconciliation. Il y a vraiment un momentum», fait-elle valoir.

Marie-Josée Parent n’est pas la seule Verdunoise à avoir été sélectionnée par le Musée McCord pour cette exposition sur les visionnaires montréalais. Le conseiller Sterling Downey y figure également, surtout pour son rôle dans la fondation du festival Under pressure et de l’espace créatif Fresh Paint.

Le projet

Lancé en 2011 par l’artiste JR, le projet d’art participatif Inside Out a pour objectif de changer le monde en partageant des portraits et des messages qui deviennent des œuvres d’art publiques.

Depuis ses débuts en Californie, plus de 260 000 personnes y ont participé dans 129 pays.