Les meilleures photos de la tempête à Verdun

Les enfants étaient plus qu’heureux de profiter de cette dernière (on l’espère!) bordée de neige de l’année. Et, accessoirement, de ne pas devoir aller à l’école.

Benoît Gratton.

Bonne chance pour retrouver sa voiture!

Daniel Loureiro

Il fallait du courage pour sortir de chez soi. Et quelques heures de pelle, aussi.

Émilie Louise

Le transport en commun n’était pas toujours plus simple. Parions que cet autobus est resté « En transit » longtemps.

Guillaume Tessier

Visibilité complètement nulle.

Isabelle Lachance

Ah! Comme la neige a neigé!

Stéphanie Lévesque