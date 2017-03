Festivités sucrées

La Cabane Panache et Bois rond arrive à grands pas et sa programmation culinaire fait déjà saliver. Les restaurateurs de Verdun ont vraiment mis le paquet en revisitant les classiques du temps des sucres, des bines au jambon, en passant par les beignes. De quoi satisfaire les plus gourmands des bûcherons!

Les visiteurs seront à peine déstabilisés par ces versions plus urbaines des mets qu’on goûte habituellement dans les érablières de la campagne québécoise, puisque plusieurs d’entre elles ne s’éloignent pas trop du terrain connu.

Les oreilles de crisse du Foodtruck El Cholo’58 seront un peu plus épicées, peut-être, que celles de grand-maman, mais tout aussi croustillantes. Et les churros à l’érable d’Augusto al Gusto, ces bâtonnets de pâte au chou frite, remplaceront très bien les traditionnels beignets.

Blackstrap BBQ sera responsable des bines fumées avec du porc, alors que le marché Tondreau servira ses saucisses aux pommes et à l’érable ainsi que du porc effiloché au whisky.

Fait rare dans les cabanes de fond de rang, le poisson sera aussi à l’honneur avec la soupe de fruits de mer des Îles en ville, le tartare aux deux saumons de la Queue de Poisson et la chaudrée de palourdes du Comptoir 21.

Pour ceux qui auraient encore envie d’un dessert, il y aura du choix. Pouding chômeur, cornet à l’érable, brownie… De quoi saturer vos papilles de sucre pour quelques jours!

Afin de bien rincer le gorgoton, un petit vin chaud du Palco ou bien un chocolat chaud épicé du Balconville, avec ou sans whisky Sortilège, seront servis.

Dépenser les calories

Après avoir tant mangé les généreuses portions à 2$ ou 4$, il faudra bien brûler quelques calories. Tout a été prévu pour le faire en s’amusant.

Scie en tandem, jeux d’antan et concours d’homme fort vont faire bouger les visiteurs, tout comme la programmation musicale prometteuse. Pépé et sa guitare, Mara Tremblay, Carotté, Alaclair Ensemble, ça va swinger sur la Well!

Par ailleurs, les organisateurs de l’événement ont redoublé d’efforts cette année pour limiter son empreinte écologique. Les ustensiles et couverts seront recyclables ou compostables.

La Promenade Wellington s’est également associée avec la Tablée des chefs, qui met en lien les producteurs alimentaires de la restauration et de l’hôtellerie avec les différents organismes afin de redistribuer tous les restes et les aliments non utilisés pour les remettre aux plus démunis.