Foule record à la Cabane

Musique, bonne bouffe, jeux, tire sur la neige et kiosque d’artisanat, même le soleil n’a pu résister à fêter toute la fin de semaine sur la Well. Au total, près de 80 000 personnes ont participé à la 7e édition de la Cabane Panache et Bois rond.

Les organisateurs peuvent dire mission accomplie. Leur pari d’augmenter à quatre le nombre de jours des festivités aura été payant, même si les visiteurs auront été moins nombreux jeudi et vendredi soir que pendant les deux journées du week-end.

Le nombre de participants a bondi, l’édition 2016 de la Cabane ayant attiré au total un peu moins de 55 000 personnes.

Sourires sucrés

Il suffit de peu pour amuser des enfants. Les animaux de la ferme, les conteurs et les activités comme le souque à la corde, le hockey et le godendart (scie à deux personnes) ont su combler les petits, mais aussi les jeunes de cœur.

Les adultes ont aussi trouvé leur compte, profitant des spectacles gratuits et des différents kiosques. À voir les larges sourires ainsi que les visiteurs taper du pied et danser au son des rigaudons, on peut dire que le bonheur était au rendez-vous de cette fête de début de printemps.

Tous les chemins mènent à Verdun

Le temps d’une fin de semaine, l’arrondissement est devenu une destination incontournable, même pour les touristes.

«Il y a eu beaucoup de Français de France et d’Asiatiques cette année. Ça nous a causé quelques difficultés parce que ce n’était pas évident de savoir s’ils commandaient de la poutine ou du pouding», commente Isabelle Séguin du restaurant la Marquise, qui servait ces deux plats, devant l’église.

Mais le succès de l’événement tient d’abord et avant tout aux bénévoles et aux collaborateurs qui sont en très grande majorité des Verdunois.

«Au-delà de la réussite et de l’achalandage monstre, ce qui me donne le plus de satisfaction est de constater comment l’ensemble de notre équipe a réussi à transmettre dans cet évènement toute la fierté et l’amour qu’ils ont pour leur communauté», soutient le directeur de la Société de développement commercial Wellington et principal organisateur de la Cabane, Billy Walsh.

Avec son ampleur sans cesse croissante, la Cabane Panache et Bois rond est véritablement devenue un événement phare de l’arrondissement.