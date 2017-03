L’expérience des jumeaux Benoît

Juliette et Guillaume Benoît ont été choisis comme représentants officiels de la délégation verdunoise aux Jeux de Montréal cette année. Du haut de leurs dix ans, les jumeaux sont presque des vétérans puisqu’ils en sont à leur quatrième participation à la compétition en athlétisme.

«On sait comment ça se passe, alors c’est moins stressant. Sauf qu’on ne connaît pas le niveau des autres arrondissements. Ça, c’est plus énervant un peu», confie le jeune athlète.

L’expérience et la maturité des deux jeunes transparaissent d’ailleurs dans leur discours. «Le but des Jeux de Montréal, ce n’est vraiment pas de gagner, mais de participer. On est là pour s’amuser et faire de notre mieux», fait valoir Juliette avec philosophie.

Son frère et elle ne songent pas à se rendre jusqu’aux Olympiques. Pour eux, le sport est plutôt un moyen de demeurer actif et en santé. En plus de l’athlétisme, ils font partie du club de course de leur école, Notre-Dame-de-la-Garde, et font du ski ainsi que de la randonnée avec leurs parents.

Faire partie de la même famille n’empêche pas la compétition. «Disons qu’il y a une belle rivalité frère soeur», confie leur père alors que Juliette vient d’avouer encourager tout le monde, sauf son frère, durant les épreuves.

Les jumeaux comptent bien continuer à pratiquer différents sports toute leur vie, mais ne désirent pas en faire un métier. Elle rêve d’être avocate pendant que lui souhaite devenir caméraman ou historien.