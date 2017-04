La nouvelle Place Wellington dévoilée

On sait maintenant de quoi aura l’air la place publique qui sera aménagée sur la rue Wellington, face à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Mobilier, art, jeux, l’espace se veut un milieu de vie où les Verdunois auront envie de s’arrêter et de se rassembler.

Les plans ont été élaborés avec une très importante participation citoyenne. Une quarantaine de Verdunois se sont présentés à chacune des deux soirées de consultation qui ont servi à créer deux concepts et à voter pour déterminer le plus populaire.

C’est le thème de «La Promenade au gré du flot» qui a finalement remporté la faveur du public. Comportant un jeu de pétanque, une grande table communale à l’ombre d’une pergola et des espaces de comptoir semblables à de petits bars, cette option permet aux Verdunois d’y tenir leurs propres activités et d’y faire des rencontres, planifiées ou non.

Une estrade viendra également faciliter la tenue d’événements par la ville ou de divers spectacles.

Les installations devraient être mises en place et inaugurées en juin.