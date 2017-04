Qui affrontera Parenteau?

L’aile verdunoise de Projet Montréal cherche activement un candidat à la mairie pour les élections du 5 novembre. Quelques personnes impliquées dans le parti auraient approché la candidate de Québec solidaire, Véronique Martineau, et celui du Parti québécois, Richard Langlais, qui ont brigué le poste de député provincial aux partielles de décembre.

Tous deux ont refusé l’offre qui leur a été faite informellement.

«Je ne crois pas que M. Parenteau soit défait, alors d’après moi, les membres de Projet sont surtout à la recherche d’une figure forte qui leur permettrait de faire passer quatre conseillers et d’avoir la majorité au conseil. Et je ne suis pas sûr d’avoir envie d’être cet agneau sacrifié», confie M. Langlais.

S’il s’est toujours intéressé à la politique municipale, il est bien peu probable qu’on voit le propriétaire de la boulangerie Aux Purs Délices faire campagne puisqu’il ne se présenterait pas non plus dans l’Équipe Parenteau.

Dans le cas de Véronique Martineau, son intention d’être de nouveau candidate pour Québec solidaire en 2018 l’a conduite à refuser de joindre les rangs du parti de l’opposition montréalaise.

«Je me sens davantage interpelée par les enjeux provinciaux de salaire minimum, de création d’emplois, de santé et d’éducation. D’ailleurs, avec l’austérité actuelle, les municipalités ont peu de marge de manœuvre pour réaliser des projets structurants pour l’environnement et la lutte à la pauvreté», explique-t-elle.

Celle qui avait affronté Jean-François Parenteau à la mairie de Verdun pour Projet Montréal en 2013, la commissaire scolaire Mary Ann Davis, a déjà confirmé qu’elle ne se présenterait pas cette fois-ci, sans toutefois en préciser les raisons.

Le conseiller Sterling Downey, abordé par plusieurs citoyens qui souhaiteraient le voir tenter sa chance à la tête de l’arrondissement, affirme pour sa part n’avoir pas encore pris sa décision.

Le candidat de Projet Montréal sera nommé, à l’instar de tous les autres, lors de soirées d’investitures du parti. Même s’il n’y avait qu’un seul nom en lice, il devra obtenir l’appui de plus de 50% des membres pour être choisi.