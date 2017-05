Un voyage dans le temps au bout des doigts

Depuis sa fondation il y a 375 ans, et même bien avant, ce qui est aujourd’hui Montréal s’est modelé au gré de ses habitants, paysans, ouvriers, immigrants, artistes. Leur histoire est présentée dans la toute nouvelle application mobile créée par les quatre musées et sites historiques de Lachine, LaSalle, Verdun et du Sud-Ouest. Sur nos cellulaires, elle nous entraîne dans un voyage à travers les époques et le long du fleuve.

La Maison Saint-Gabriel, la Maison Nivard-de-Saint-Dizier, le Moulin Flemming et le Musée de Lachine ont uni leurs efforts afin de rassembler tous les documents présentés dans cette visite autonome en plein-air, qui peut se faire à pied comme à vélo.

Ensemble, ils ont puisé dans les archives des sociétés d’histoire, des arrondissements, des congrégations religieuses, de la Bibliothèque nationale, d’Hydro-Québec et de plusieurs autres afin de présenter au public des extraits audio ainsi que plus de 300 photos et dessins, plusieurs inédits.

«Dans plusieurs images, on ne connaît pas le nom des gens qui y figurent. On a vraiment voulu présenter la vie quotidienne, les gens ordinaires», fait valoir la directrice générale de la Maison Saint-Gabriel, Sœur Madeleine Juneau, qui a porté ce projet.

Faire le tour

L’application est bien loin de prendre la forme d’un cours d’histoire transposé à la technologie moderne. Elle fait découvrir des aspects inconnus de la plupart des résidents ou des lieux dont seuls les plus âgés se souviennent, comme la promenade de bois sur les berges de Verdun ou le Théâtre Sing Song.

Les capsules variées traitent autant des bomb girls, ouvrières dans les manufactures d’armement, que des religieuses de la congrégation Notre-Dame, en passant par les grandes compagnies comme Dominion Glass ou les plus petites comme l’auberge Heney, à Lachine, le premier hôtel de Montréal.

Tout au long du trajet, un fil conducteur: le fleuve Saint-Laurent. Après tout, c’est lui qui a été le plus grand facteur de développement du Grand-Sud-Ouest, devenant le point commun unissant autant les arrondissements que les époques.

L’application Montréal, toute une histoire est gratuite sur l’AppStore et Google Play.