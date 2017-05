La Wellington fait peau neuve

Une centaine de commerçants et propriétaires immobiliers de la Promenade Wellington se sont présentés à la soirée d’information sur le programme PR@M-Commerce. Cette subvention obtenue par la Société de développement commercial (SDC) les aidera à financer divers projets de rénovation.

L’aide financière est axée sur la réfection des façades des bâtiments et l’aménagement intérieur des commerces. Les propriétaires et les commerçants pourraient ainsi se voir rembourser le tiers de leurs investissements de rénovation et la moitié des honoraires de professionnels en design par la ville-centre, jusqu’à un maximum de 250 000$.

«Ce qui est bien, c’est qu’il y a un effet d’entraînement. Si un commerce travaille pour embellir sa devanture, son voisin va peut-être vouloir mettre un peu d’effort sur la sienne aussi», fait valoir le propriétaire du café Station W, Simon Defoy.

Lui-même aurait bien aimé pouvoir en bénéficier lorsqu’il a aménagé son commerce, il y a deux ans.

Deuxième tentative

L’artère commerciale verdunoise avait déjà été sélectionnée pour bénéficier du PR@M-Commerce en 2009, mais seule une dizaine de commerçants en avaient profité, selon le propriétaire de la Librairie de Verdun et président de la SDC, Philippe Sarrasin.

«C’était très complexe et l’arrondissement avait beaucoup d’exigence. Par exemple, si on voulait remplacer notre porte, ils pouvaient demander de refaire également la corniche pour pouvoir avoir la subvention. Quand on n’est pas propriétaire de notre local, ça fait beaucoup», soutient-il.

D’après lui, le bouche-à-oreille déterminera si les demandes seront nombreuses. «Si les démarches sont simples et les exigences raisonnables, il y en a plein qui vont embarquer. Si au contraire, ça semble compliqué, ça va en décourager plusieurs», croit le libraire.

Pour l’instant, les services municipaux ont fait savoir qu’ils redoubleraient d’efforts pour faciliter les démarches. Une fiche technique d’évaluation a déjà été remplie pour chaque édifice, diagnostiquant les travaux nécessaires et leur niveau d’urgence.

Le grand nombre d’entrepreneurs présents mardi témoigne déjà d’un fort intérêt des commerçants pour améliorer la Promenade Wellington.