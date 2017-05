Verdun: belle ruelle

La plus grande ruelle verte de Verdun a été aménagée samedi par la quarantaine de familles qui se sont impliquées dans sa réalisation. Située entre les rues Desmarchais et Melrose d’où elle tire son nom, la ruelle DesRoses deviendra un lieu de vie communautaire bien vivant.

Sur la portion située entre les rues de Verdun et Wellington, les voisins se sont rassemblés pour planter et nettoyer, transformant le bitume en milieu de vie agréable et sécuritaire pour les enfants.

Puisque leur ruelle est adjacente à la celle des Argoulets, célèbre par la grande fête d’Halloween organisée cette année, les membres de la ruelle DesRoses comptent bien travailler en synergie avec leurs voisins pour donner davantage d’ampleur aux événements qu’ils planifient déjà.

Carnaval d’hiver, ruelle en arts, soirées ciné-ruelle, il ne manquera pas d’animation si on en croit les membres du comité organisateur. Ils se sont mobilisés depuis leur rencontre à la fête des voisins il y a un an. Ces citoyens ont consacré beaucoup de temps et d’effort à leur candidature auprès de l’arrondissement, à la collecte de signatures pour appuyer le projet et à la mise en place d’outils de communication.

La Maison de l’environnement a fourni tous les outils nécessaires. Deux commerces à proximité, la crémerie Dairy King et la clinique Physergo se sont également impliqués pour la journée de plantation en fournissant un appui logistique et en donnant aux enfants qui ont trimé dur une crème glacée pour les féliciter.