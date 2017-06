À vos pagaies!

Le week-end du 16 juin, le site de la Maison Nivard-Saint-Dizier retrouvera ses airs d’antan grâce au défi Portageons la fête. Endroit stratégique, juste avant les rapides de Lachine, il a été pendant des millénaires un lieu de rencontre où Amérindiens et colons s’arrêtaient avant de transporter leur canot en portage. Les familles sont aujourd’hui invitées à plonger dans l’histoire en expérimentant par elles-mêmes cette activité patrimoniale.

La fin de semaine débutera avec un bivouac et une soirée de poésie, de chants et de contes autour du feu de camp.

Une grande fête familiale est organisée pour le samedi, qui commencera au Natatorium par une course de canots de cartons à laquelle participent les écoles de Verdun. Toute la journée, des animations permettront aux participants d’en apprendre davantage sur le mode de vie en Nouvelle-France et sur les traditions amérindiennes.

Les plus sportifs pourront quant à eux s’orienter vers les cours d’initiation au kayak de randonnée et à la planche à pagaie (stand-up paddle board), partir en excursion à bord d’un rabaska ou d’un raft dans les rapides.

La journée se terminera ensuite par une prestation de la compagnie Fleuve – Espace Danse, Hommes de vase et par un spectacle musical de Shauit, qui chante en langue innue mais dans un style musical reggae, et de Mélisande, qui mêle le traditionnel et l’électronique.

Le grand défi de portage, auquel participeront des familles en équipe de quatre, se déroulera quant à lui le dimanche, de 9h à midi. Ils devront transporter différents objets, en plus de leur embarcation, sur une distance de 500 mètres avant de descendre les rapides en rafting, accompagnés d’un guide. La course se terminera par un portage d’un kilomètre, près du Natatorium.

Des pagayeurs professionnels s’affronteront ensuite dans des courses de canot et de kayak en eau vive en mettront plein la vue pendant tout l’après-midi.