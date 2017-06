Prêcher par l’exemple

Les jeunes de l’organisme verdunois Toujours Ensemble ont reçu une visite exceptionnelle mercredi (7 juin). Le pilote de Formule 1 Lance Stroll et le plongeur olympique Alexandre Despatie ont discuté avec eux de persévérance.

La trentaine de jeunes du primaire et du secondaire rassemblés dans le local de la 2e Avenue, n’en croyaient pas leurs yeux, littéralement.

«Je te jure que c’est lui, c’est Alexandre Despatie! Liam ne va jamais me croire», lance Amazigh, 13 ans, à son ami.

Le médaillé des Jeux d’Athènes et de Pékin a fait office de maître de cérémonie. Il a aussi questionné le pilote de l’écurie Williams.

De champion dans les catégories F3 et F4, Lance Stroll est passé à recrue en faisant son entrée en F1 cette année. Le coureur automobile a également pu leur parler de résilience et d’orgueil.

«Il ne faut surtout pas se comparer aux autres et plutôt rester concentré sur ce que nous, on a à faire. Chacun est différent. On n’évolue pas de la même façon, ni à la même vitesse», a-t-il répondu quand on lui a demandé s’il avait parlé de son parcours avec Max Verstappen de Toro Rosso, lui aussi ayant débuté très jeune sur le circuit.

Redoubler d’efforts

Au passage, les deux athlètes ont échangé sur divers thèmes auxquels les jeunes pouvaient directement s’identifier.

«L’important, c’est de toujours croire que c’est possible, de se lever chaque jour en se disant qu’on va y arriver», souligne Stroll.

La nouvelle figure québécoise de la course automobile a aussi encouragé les jeunes à affronter les problèmes qu’ils rencontrent en ne cherchant pas à trouver des excuses, mais en redoublant d’efforts.

Cette rencontre était organisée afin de souligner la toute nouvelle collaboration entre Canada Vie, compagnie d’assurance finançant Passeport pour ma réussite, le programme phare sur la persévérance scolaire de Toujours Ensemble, et l’écurie Williams.