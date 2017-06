Vaincre la sclérose en plaques, un coup de pédale à la fois

Marie-Ève Duchesne sait de quoi elle parle quand elle explique les effets de la sclérose en plaques et les besoins de ceux qui en souffrent. Deux de ses cousins vivent avec cette maladie auto-immune, qui a aussi entraîné le décès d’un de ses oncles. C’est pourquoi elle a décidé de participer au Vélotour de 300 km afin d’amasser des fonds pour la recherche et les services aux personnes atteintes.

«C’est spécial parce que je connais le visage des gens que je vais aider, je sais ce qu’ils vivent», fait valoir la jeune Verdunoise.

Elle se rappelle très bien les difficultés rencontrées par son oncle et aussi sa tante, devenue proche aidante, au fur et à mesure que la maladie avançait et limitait ses capacités physiques.

Pendant 37 ans, il a vécu avec la forme progressive de la sclérose en plaques, qui l’a petit à petit privé de l’usage de ses jambes. Mais c’est l’affaiblissement de son système immunitaire qui lui aura coûté la vie il y a sept ans, n’ayant pu lutter contre une pneumonie.

«Je sais que ça a été très difficile pour lui de perdre son autonomie, pour son orgueil, mais aussi pour ma tante qui s’est retrouvée avec toutes les tâches de la maison en plus de devoir l’aider pour presque tout, raconte Marie-Ève. Mais j’ai aussi de très bons souvenirs, des moments heureux comme le jour où il a reçu son fauteuil électrique et m’a embarquée derrière lui pour faire un tour.»

Une de ses cousines est également atteinte et un de ses cousins, Rémi, vient d’être diagnostiqué. Il est dans la quarantaine.

Un projet familial

C’est avec Élizabeth et Alexandra que Marie-Ève parcourra les 300 km du Vélotour SP Croix-Bleue Médavie, les 26 et 27 août.

«En fait, c’est ma cousine Élizabeth qui en a eu l’idée. Elle fait beaucoup de vélo, alors quand elle a en faire pour une cause, elle a tout de suite pensé à la sclérose en plaques et nous a embarquées, sa sœur et moi, dans son projet», explique-t-elle.

Si ses deux coéquipières sont plutôt habituées aux grandes distances, ce n’est pas le cas de l’étudiante en linguistique et psychologie, qui n’a jamais fait plus de 80 km en une journée. Elle passera donc beaucoup de temps sur les pistes cyclables de Verdun dans les prochaines semaines, particulièrement sur les berges.

«C’est vraiment très motivant, autant l’entraînement que la collecte de fonds. J’aime beaucoup partager avec les gens ce que je connais de la maladie et leur expliquer ce que ça fait.»

C’est au Canada que le taux de sclérose en plaques est le plus élevé avec 100 000 personnes atteintes.

Pour encourager Marie-Ève en faisant un don à l’équipe Les Duchesne: mssoc.convio.net.

Qu’est-ce que la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui s’attaque au système nerveux central, plus spécifiquement à la myéline, la gaine protectrice des fibres nerveuses.

Elle peut mener à la perte de l’usage des membres ou de la vue.

Complètement imprévisible, la sclérose en plaques est le plus souvent diagnostiquée entre 15 et 40 ans.