La Grande Tournée s’arrête à Verdun

Cirque, pique- nique géant, activités de ruelle et radio en plein air, la fête de quartier qui fait le tour de chaque arrondissement pour célébrer le 375<V>e<V> anniversaire de Montréal sera au parc de l’Honorable-George-O’Reilly toute la fin de semaine.

Afin de rassembler la communauté, de grandes tables à pique-nique intergénérationnelles seront installées dans le parc et, pour découvrir les saveurs de l’arrondissement, la série des Grands Apéros sera là tout au long de la fête.

Pour connaître l’histoire et les secrets de la ville et de l’arrondissement, il y aura l’exposition La ville suspendue du Musée McCord, évoquant les cordes à linge du paysage montréalais, et les rallyes découvertes, des visites sous forme de quiz.

Des prestations du Cirque Éloize, la compagnie du Verdunois d’adoption et Madelinot de naissance Éloi Painchaud, rythmeront quant à elles toute la fin de semaine.

La radio et la télévision s’invitent elles aussi à Verdun afin de faire découvrir les plus beaux aspects de l’arrondissement au reste de la province. L’émission Sucré-Salé de TVA sera tournée à 18h30 le vendredi alors que plusieurs émissions radiophoniques de Radio-Canada seront retransmises en direct du parc, comme le 15-18 et la Sphère.