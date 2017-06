Verdun: entre sport et histoire

Les berges de Verdun ont retrouvé des airs de Nouvelle-France pendant la dernière fin de semaine dans le cadre de la première édition de Portageons la fête. Contes, musique, jeux et surtout activités nautiques ont animé le site, très fréquenté grâce à la météo favorable.

Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges le long du parc de l’Honorable-George-O’Reilly. Des jeux d’adresse pour les tout-petits aux animateurs qui faisaient découvrir l’histoire aux plus grands, en passant par les spectacles et les tours de kayak, qui s’adressaient davantage aux adultes, il y avait de quoi satisfaire Verdun au grand complet.

«C’était tellement le fun! J’aurais voulu que ça dure encore plus longtemps», s’exclame la jeune Éliane, 12 ans, venue célébrer son anniversaire en descendant le fleuve en rafting, accompagnée de huit de ses amis et de quelques parents.

Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’une première expérience, mais sans doute pas la dernière. Détrempés, décoiffés et le sourire fendu jusqu’aux oreilles, ils semblaient tous prêts à recommencer sur le champ.

Pour plusieurs, l’événement a été une occasion de découvrir le fleuve autrement en s’initiant au kayak, au SUP (stand-up paddleboard) ou au rabaska grâce aux tours gratuits offerts par Espace NAVI, qui loue des embarcations et offre des cours à partir du quai derrière le Natatorium ou à L’Île-des-Sœurs tout l’été.

Il faut dire que, avec la chaleur accablante qui régnait samedi et dimanche, le fleuve était particulièrement rafraîchissant.

Course des écoles

Six écoles primaires de l’arrondissement se sont affrontées dans une course de canots de carton, que les élèves avaient fabriqués et décorés eux-mêmes. Après avoir fait descendre le fleuve à leur embarcation, ils devaient traverser différentes épreuves comme transporter des poches de patates ou trouver des pièces d’or dans un bassin.

Les gagnants:

1er cycle Riverview Elementary

2e cycle Notre-Dame-de-la-Paix

3e cycle École primaire Île-des-Sœurs

Canots les plus originaux École primaire Île-des-Sœurs

Équipe la plus motivée Notre-Dame-de-Lourdes

Gagnants des courses professionnelles