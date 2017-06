Contrat accordé pour la plage de Verdun

Le projet de la plage urbaine de Verdun pourra finalement commencer, mais pas à temps pour que les résidents puissent en profiter cet été. Divisé en deux parties afin de réaliser des économies, il sera réalisé par deux compagnies différentes pour une inauguration d’ici la fin de l’année.

«En divisant le contrat, on a économisé environ 2 M$», estime le maire Jean-François Parenteau. Peu d’entrepreneurs avaient l’expertise nécessaire pour réaliser l’ensemble de la plage. Comme ils devaient se tourner vers des sous-traitants, la facture aurait alors grimpé.

Au total, les travaux s’élèvent à 4,3 M$, dont les trois quarts iront à l’aménagement de la partie terrestre de la plage. Cette portion a été confiée à Constructions H2D alors que l’aire de baignade dans le fleuve sera sous la responsabilité de Deric construction.

Un peu plus de 500 000$ du budget des travaux sera assumé par l’arrondissement de Verdun.

Changements

Les premières soumissions pour le projet avaient été rejetées au conseil d’arrondissement du 4 avril puisque, dépassant les 7 M$, elles excédaient les estimations de plus de 50%.

Les plans ont non seulement été divisés, mais aussi simplifiés pour réduire les coûts. Ainsi, les arbres plantés seront un peu moins matures et certaines parties en béton blanc seront plutôt construites en pierre, apportant un aspect plus naturel. Certains de ces changements avaient déjà été envisagés.

Le deuxième appel d’offres a prolongé l’échéancier d’au moins deux mois. Le maire Parenteau demeure tout de même convaincu de pouvoir inaugurer ce legs du 375e anniversaire de Montréal avant la fin de l’année.

«Les délais, ce n’est pas une préoccupation pour moi. Je préférais retourner en appel d’offres plutôt que de payer trop cher», fait-il valoir.

Au conseil du 27 juin, le conseiller d’arrondissement de Projet Montréal Luc Gagnon, un habitué du Défi de l’ours polaire, a pour sa part invité les citoyens les plus courageux à se joindre à lui pour se baigner dans le fleuve le jour de l’inauguration, peu importe la température de l’eau.

La plage sera construite derrière l’Auditorium de Verdun et sera accessible universellement grâce, entre autres, à une rampe de béton qui descendra jusque dans l’eau du fleuve.