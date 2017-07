Nouvel événement culturel à Verdun

Le toit du stationnement à étages de la rue Ethel s’animera le samedi 15 juillet pour la soirée OK LÀ!. Ce tout nouvel événement verdunois permettra d’entendre une œuvre pour synthétiseur modulaire et bouzouki, un instrument à cordes semblable à un luth, composée par le producteur et musicien Radwan Ghazi Moumneh.

Suivra une performance instrumentale d’ambiance partiellement libre de Ben Shemie, chanteur du groupe Suuns. La violoniste Jessica Moss du groupe rock Silver Mt Zion présentera ensuite quelques pièces de son premier album solo, Pools of Light, qui seront accompagnées de projections du cinéaste Charles-André Coderre.

La soirée débutera à 19h par un collage sonore réalisé par David Fortin, de l’émission de radio Planète Sauvage, à partir de scènes issues du cinéma.

Entrée gratuite.