Une nouvelle murale dans Verdun

Une nouvelle murale prend vie au parc Joannette de Verdun. Les curieux peuvent aller admirer l’œuvre de Jason Botkin à l’angle de la rue Gertrude et Hickson.

L’artiste américain a été approché par l’organisme MU pour réaliser une murale représentant la nature, sans ambiguïté politique ou sociologique. «C’est une œuvre très colorée, très organique, avec beaucoup d’éléments marins. Il fallait que je fasse quelque chose de kid friendly», explique Jason Botkin , pointant du doigt les installations pour enfants du parc Joanette.

Le muraliste a pu prendre son temps. «Souvent, on n’a que quelques jours pour réaliser une commande. Là, Mu ne m’a pas donné d’échéance particulière et c’est agréable », ajoute-t-il. L’œuvre a été démarrée le 24 juillet et devrait être complétée d’ici la fin du mois.

Originaire de Denver, dans le Colorado, Botkin est diplômé de l’Alberta College of Art and Design avec une spécialisation en dessin.

Botkin est aussi le co-créateur et gestionnaire d’EN MASSE, une initiative de dessin collaboratif basée à Montréal. Le collectif regroupe plusieurs artistes émergents issus de différents milieux artistiques tels que le graffiti, la bande dessinée ou l’illustration dans le but de créer des murales en noir et blanc.

D’autres réalisations de l’artiste et son collectif sont visibles à Montréal, dont une œuvre de 140m2 située à l’Espace Go depuis 2011. Il signe aussi « murs à mots » en 2014 avec d’autres artistes muralistes, sur l’avenue Savoie entre la rue St-Denis et la Grande bibliothèque.