Oui à une nouvelle école primaire dans Verdun

L’Office de consultation publique de Montréal a donné son accord à la construction d’une nouvelle école primaire et préscolaire dans le quartier Crawford de Verdun. Il s’agira d’une annexe de l’École Notre-Dame-de-la-Garde, gérée par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Une centaine de personnes ont participé aux discussions mises en place par l’Office de consultation publique de Montréal qui a analysé 21 mémoires et entendu 6 intervenants, lors des séances d’audition des opinions au printemps. Les débats ont porté principalement sur le concept architectural de l’école, sur les enjeux de circulation et de transport, ainsi que sur l’intégration de l’école dans son milieu de vie.

Pour la commission consultative, «la qualité du milieu et du cadre de vie du quartier sera améliorée pour de nombreux citoyens, notamment, mais non seulement les parents et les enfants qui fréquenteront une école neuve». L’école constituera aussi un «réel apport au patrimoine collectif, ainsi qu’à la vitalité de l’arrondissement de Verdun.»

Selon le rapport, plusieurs citoyens ont ainsi soulevé l’urgence d’agir contre la surpopulation dans les écoles de l’arrondissement. Ils ont aussi indiqué leur intérêt pour que la construction corresponde à certains principes du développement durable et que des technologies environnementales soient intégrées au bâtiment (toit vert, stratégies d’élimination des îlots de chaleur).

Certaines réserves ont été émises quant à la mauvaise gestion de l’ancienne école par la CSMB. D’autres sont inquiets de l’esthétisme du projet, les résidents de Crawford Park ne souhaitant pas voir s’ériger un bâtiment avant-gardiste dans leur quartier.

Le bâtiment serait construit sur deux étages et pourrait accueillir 300 élèves dans 14 classes, sur le site de l’ancienne école Crawford au carrefour des rues Lloyd-George, Clemenceau et Churchill. Un gymnase, une salle multifonctionnelle, un service de garde, une bibliothèque et des locaux administratifs pourraient également y être aménagés.