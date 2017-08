Verdun: le gouvernement fédéral investit dans trois coopératives d’habitation

Trois coopératives d’habitation de Verdun recevront d’Ottawa un montant total de 414 000$ pour des travaux de réparation et de rénovation.

Les deux autres ensembles de logements sociaux qui ont été choisis sont la Coopérative d’habitation La cinquième saison de Verdun, qui obtiendra un montant de 47 829$ ainsi que la Coopérative d’habitation Rayons d’espoir qui bénéficiera de 213 628$.

Le député de LaSalle–Émard–Verdun, David Lametti, en a fait l’annonce mardi dans les locaux de la Coopérative d’habitation Les Beaux Jours qui recevra quant à elle 153 324$.

Ces montants découlent des 77,6 millions de dollars du budget fédéral affectés aux logements sociaux et directement administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

«Ces travaux contribueront à maintenir des logements sûrs et stables pour les personnes dans notre communauté qui en ont le plus besoin», a déclaré M. Lametti.

Les bénéficiaires procéderont à des réparations d’ordre général ainsi qu’à des rénovations associées à la santé et la sécurité des résidents, à l’accessibilité, à la réduction du taux d’inoccupation, et à la diminution de la consommation d’eau et d’énergie.