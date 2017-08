Les raisons derrière le rappel d’aliments de Chez Robin

Il y a quelques jours, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a émis un avis de non-consommation de l’humus maison et des rillettes de canard du marché local Chez Robin, sur la rue Wellington.

Cet avis n’est toutefois pas dû à des conditions de production insalubres, mais bien à ce que le MAPAQ considère comme des erreurs d’étiquetage. Ainsi, le pot d’humus aurait dû porter la mention «Réfrigérer après ouverture» et les rillettes, afficher une date d’expiration plus rapprochée.

«Le MAPAQ nous demande de la conserver 14 jours, et non 21. Pourtant, les rillettes se conservent facilement plus d’un mois», explique la copropriétaire, Mireille Enjoie.

Son conjoint Robin Simond et elle espèrent que cet avis n’aura pas d’impact négatif sur leur clientèle, eux qui ont ouvert leur commerce il y a à peine trois mois.