Quand le country dit bonjour à Verdun

Sortez vos chapeaux et vos bottes de cow-boy, le Festival country arrive à Verdun pour la fin de semaine du 18 au 20 août. Ceux qui désirent s’initier à cette culture encore bien vivante au Québec pourront apprendre les pas de base et se joindre aux danses, en plus d’assister à divers spectacles d’artistes de la relève et de grands noms comme Patrick Norman.

L’événement, qui a eu lieu lors des trois précédentes éditions dans le Vieux-Port de Montréal, change de site cette année puisque l’Île Bon-Secours est occupée par la grande roue. Ce déménagement ne déçoit cependant pas les organisateurs, bien au contraire.

«C’est beaucoup plus accessible, avec le stationnement et le métro à proximité. En plus, on se rapproche des amateurs avec la grande population acadienne de Verdun», fait valoir le cofondateur, François Paré.

Le festival n’attirera pas que les résidents du coin, selon lui. «Les gens du country, c’est une clientèle fidèle. Il y a des habitués, de vrais mordus qui viennent de très loin, même du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.»

Programmation

Les artistes eux aussi viennent d’un peu partout et représentent des styles et des générations différentes. Des têtes d’affiche très connues dans le milieu comme Caro Laurendeau et Louis Bérubé seront sur scène vendredi et samedi soirs.

Pour les plus jeunes, une FamiliZone avec arcade, maquillages et le classique taureau mécanique sera installée près de la piscine. Une partie de la programmation leur est également destinée, avec le spectacle de Brimbelle samedi, à 14h.

La danse en ligne faisant partie intégrante de la culture country, le festival s’est associé à des écoles un peu partout dans la région afin d’offrir des cours pendant toute la fin de semaine, permettant aux amateurs de s’initier.

Un marathon de danse en ligne se tiendra d’ailleurs samedi matin afin de recueillir des fonds pour Opération Enfant-Soleil.

Les organisateurs de l’événement espèrent bien prendre racine au parc Arthur-Therrien et y revenir l’année prochaine pour célébrer la cinquième édition.

Entrée pour une journée: 20$/adulte, 15$/enfant. Passeport trois jours: 50$.

Information: montrealcountry.ca