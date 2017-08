Visite du premier ministre à Verdun

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard était de passage dans l’arrondissement pour une visite informelle à l’organisme Toujours ensemble, où les jeunes et les employés ont su épater le politicien, autant par leur sens de la répartie que par la rapidité de leurs coups au ping-pong.

Après avoir visité l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dîné au Garage Café sur Hickson et s’être promené sur la rue Wellington, le chef du parti libéral du Québec s’est rendu avec sa députée Isabelle Melançon dans les locaux de l’organisme sur la rue de Verdun.

Discutant avec la directrice générale Bineta Ba et quelques employés, M. Couillard a pu constater l’importance de l’organisme établi depuis 38 ans dans l’arrondissement. Il a même semblé surpris d’apprendre que les jeunes qui le fréquentaient étaient rarement référés par leur école et que les familles venaient directement les inscrire aux programmes.

«À Verdun, dès qu’on dit Toujours ensemble à quelqu’un, tout le monde sait de quoi on parle. Leur réputation n’est vraiment plus à faire», lui raconte Mme Melançon.

Environ 600 jeunes sont aidés chaque année, et ce nombre pourrait augmenter bientôt. «On va avoir de belles annonces à faire très bientôt, entre autres pour la communauté anglophone», fait valoir Mme Ba.

Collaboration

Le premier ministre a ensuite fait le tour du local et rencontré les enfants qui fréquentent le camp de jour estival, guidé par un jeune qui l’avait accueilli, Colin Tassé. À 17 ans, ce dernier est à la fois un des jeunes qui fréquente l’organisme et un employé puisqu’il y a trouvé son premier emploi étudiant comme aide-moniteur.

En rencontrant à la fois des participants au programme Passeport pour ma réussite, qui vient en aide aux élèves du secondaire, et d’autres de Sac-à-dos, qui s’adresse à ceux du primaire, M. Couillard a été à même de constater l’importance du suivi dans la réussite de Toujours ensemble.

«C’est ce qu’il y a de merveilleux à Verdun, lui a souligné sa députée. On a J’apprends avec mon enfant (JAME) qui s’adresse aux tout-petits, puis Toujours ensemble qui fait le pont au primaire et au secondaire, avec l’Ancre des Jeunes pour les plus à risque. Et chaque organisme travaille ensemble.»

Questionné sur l’éventualité que sa nouvelle députée se voit bientôt confier un ministère, le premier ministre s’est contenté de vanter la qualité de son travail. «Je suis toujours heureux de voir un député se faire reconnaître et saluer dans son comté. Ça dit tout.»

Cette quatrième visite dans l’arrondissement en moins d’un an n’était donc peut-être pas un signe d’annonce éventuelle, mais M. Couillard a avoué beaucoup apprécier pouvoir observer l’évolution de l’arrondissement, avec sa diversité et sa vie commerciale active.