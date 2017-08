Jouets à partager à Verdun

La boîte à jouets installée au parc de la Reine-Élizabeth, dans Crawford Park, est un véritable succès et le même type d’aménagement pourrait se retrouver ailleurs dans l’arrondissement. Selon le même principe que les Croque-Livres, les parents sont invités à y laisser les sceaux, pelles et camions qu’ils apportent généralement à chaque visite, afin que chacun en profite.

L’idée est venue d’un couple du quartier, Christina et Dominic. «On était tannés de toujours traîner notre gros sac de jouets de la maison et de démêler lequel était à qui avant de revenir à la maison», raconte la mère de deux enfants de deux ans et six mois, ajoutant que, de toute façon, les enfants préfèrent toujours les jouets des autres.

Elle a donc contacté la conseillère d’arrondissement Marie-Eve Brunet, qui a lancé le projet-pilote de la boîte à jouets.

Celle-ci s’est remplie au fur et à mesure que les résidents du quartier la remarquaient et comporte maintenant plusieurs articles et même des items recyclés comme des bouteilles et des pots de yogourt.

«Ça marche vraiment bien. Même le Centre de la petite enfance et des garderies familiales du quartier l’utilisent. Et jusqu’à maintenant, je crois bien que tout ce qui y a été laissé y est encore», commente Christina, déboutant une des craintes que certains parents avaient au départ.

Mme Brunet croit elle aussi que la démarche est un succès. «Je voudrais que les gens nous suggèrent des parcs où d’autres boîtes pourraient être implantées», indique la conseillère.

Le projet-pilote pourrait donc rapidement s’étendre à d’autres quartiers verdunois.