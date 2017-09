Verdun maintenant plus accessible

Depuis lundi, le boulevard Gaétan-Laberge donne un nouvel accès direct entre Verdun et le centre-ville. La réouverture de la sortie 60 de l’A15 Nord permettra également dès jeudi de rejoindre l’arrondissement directement depuis le pont Champlain.

Cette annonce était attendue avec impatience par les résidents puisque la portion du boulevard Gaétan-Laberge qui le relie à l’autoroute Bonaventure donne la possibilité de rejoindre le centre-ville en à peine dix minutes. En sens inverse, il suffit d’emprunter la sortie 4 de l’A10 pour revenir à Verdun.

La nouvelle est également très bien accueillie par les gens d’affaires. «Pour certains commerces de destination plus spécialisés comme Cycles Campus ou la mercerie Grover, la clientèle locale n’est pas suffisante. Cette réouverture leur permet de devenir une destination pour les marchés du centre de Montréal ou de la Rive-Sud», commente le président de la Société de développement commercial (SDC) Wellington, Billy Walsh.

La réouverture de la sortie 60 de l’A15 Nord, qui indiquait auparavant Wellington et a été renommée Gaétan-Laberge, aura elle aussi un impact sur l’économie. Selon Billy Walsh, bien qu’il soit difficile de connaître précisément les effets de sa fermeture depuis juillet 2016 puisqu’elle est survenue en même temps que les travaux de l’échangeur Turcot et que plusieurs chantiers internes à Verdun, il est certain qu’elle avait eu un impact sur le chiffre d’affaires de plusieurs commerces.

Nouvelle configuration

Le boulevard Gaétan-Laberge permet désormais, à partir de devant l’école secondaire Monseigneur-Richard, soit de continuer tout droit et de rejoindre l’A10 vers le centre-ville, soit de prendre la droite et l’A15 Sud, vers le pont Champlain.

La nouvelle configuration ne comporte aucune structure aérienne, donc pas de viaducs ou de bretelles en hauteur, ce qui rend la structure moins imposante et facilite son intégration à l’environnement.

Quant à la sortie 60 de l’A15 Nord, un feu de circulation se trouve à son extrémité, à l’intersection avec le boulevard Gaétan-Laberge, et permettra de l’emprunter en direction de Verdun ou du centre-ville.

Au poste de quartier 16, on ne remarque pas encore d’impact sur la circulation. Un agent est toutefois assigné au dossier et reçoit tous les appels liés à d’éventuels problèmes.