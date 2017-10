Des cours pour des souvenirs uniques

Les photos qu’on ramène de voyage ne rendent pas toujours justice à la beauté des paysages qu’on a aperçus. C’est ce qui a poussé deux jeunes entrepreneurs verdunois, photographe et vidéaste professionnels, à offrir des cours de photo et de vidéo condensés au Centre La Tienda, sur la rue Wellington.

S’étant eux-mêmes spécialisés dans le tournage de longs et courts métrages à saveur touristique avec leur agence Wats Films, Mélissa Vincelli et David Guillemette ont décidé de partager leur savoir-faire.

«Tout le monde n’a pas le temps ou les moyens de prendre une dizaine de cours dans des boutiques spécialisées ou des centres de loisirs, où on aborde une seule notion par séance. On s’est dit qu’il était tout à fait possible d’enseigner les bases de la photo ou de la vidéo en deux cours de 3h30 chacun», soutient Mme Vincelli.

Programme chargé

Son conjoint et elle aborderont les bases de leur spécialité, du cadrage à la lumière, en passant par des notions plus techniques comme la profondeur de champ et la vitesse d’obturation. Un programme chargé, mais qui pourra être approfondi à la maison puisque les élèves repartiront avec un cahier de notes très complet contenant de nombreux liens leur permettant de pousser plus loin leur apprentissage.

Les cours comporteront de nombreux aspects théoriques et ne se font donc pas sous forme de laboratoire, bien qu’une partie ait été laissée pour un échange entre les 10 à 12 participants et les formateurs, afin d’aborder les questions qui pourraient subsister.

«Peu importe le type d’appareil que les gens possèdent, ils repartiront avec des notions qui pourront leur servir. Par exemple, en photo, on commence avec des bases qui servent surtout pour les SLR et les Reflex, mais elles sont aussi utiles pour bien comprendre les différents modes de plus petits appareils, explique Mme Vincelli. On aborde ensuite les pièges à éviter, qui sont les mêmes, peu importe notre outil, même avec un téléphone intelligent.»

En vidéo, ils traiteront des différents types de caméras, de certains effets, de gestion des fichiers et de son, entre autres. L’utilisation de caméras de type GoPro et de drones sera aussi abordée.

«On garde toujours à l’esprit que les gens ne partent pas avec une équipe de tournage et qu’ils ne travailleront pas en studio, alors on prend pour acquis qu’il faut travailler avec de l’équipement de base, pouvant être transporté facilement», ajoute-t-elle.

22-23 octobre et 19-20 novembre, au Centre La Tienda, 4329 , rue Wellington. 75$/cours, 130$ pour les deux.

Informations ou inscription: watsfilms.ca

Voyage et images

Depuis la fin de leurs études à l’UQAM en cinéma, Mélissa Vincelli et David Guillemette rêvaient de rallier leurs deux passions, les voyages et le cinéma. Ils ont donc lancé en 2014 une petite boîte de production, Wats Films, qui leur a permis de tourner quelques longs métrages et des formats plus courts.

Leurs deux premiers films mettaient en image Terre-Neuve et la Norvège. Leur tout dernier projet sur l’Écosse a été tourné au début de l’été et devrait être achevé en 2018.