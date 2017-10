Accord vin et peinture

Peindre un verre de rouge à la main semble une image bohème tout droit sortie de la Renaissance. Et pourtant, c’est ce que propose la peintre Lucie Chicoine dans ses ateliers découverte art et vin. Pendant trois heures, les artistes de tous les niveaux se rejoignent et explorent les techniques en créant leur propre œuvre tout en dégustant du vin.

Q Qu’enseignez-vous pendant les ateliers?

R On commence par apprendre à connaître le peintre de la semaine, ses œuvres, son style, son histoire. Ensuite, on apprend une technique fortement liée à ce peintre, comme la peinture «feuille d’or» pour Klimt ou le pochoir pour Chagall. Mon amie et collègue Mélanie Matthews donne les ateliers avec moi et apporte beaucoup de connaissances techniques. Chacun des participants, jamais plus que dix ou douze personnes, réalise ensuite son œuvre, sans sujet imposé, et repart avec un produit fini au bout des trois heures.

Q Comment en êtes-vous venue à l’enseignement?

R J’ai fait mon baccalauréat en enseignement des arts à l’Université du Québec, mais n’ai pas aimé mes remplacements dans les polyvalentes, devant des classes bien peu intéressées par le sujet. J’ai donc fait une carrière dans les médias, comme graphiste, productrice et directrice artistique. Quand j’ai décidé de me consacrer uniquement à mon art, l’enseignement est revenu. Les ateliers étaient une façon pour moi de continuer à travailler en équipe, d’apprendre des autres autant que je leur apprends.

Q Vous n’en êtes donc pas à vos débuts?

R Non. J’ai commencé il y a deux ans, dans le quartier Saint-Henri, où j’habitais. Emménagée ce printemps à Verdun, j’ai repris le concept ici, dans mon atelier, sur la rue de Verdun.

Q Comment vous est venue l’idée d’allier art et vin?

R Je voulais qu’il y ait une ambiance détendue, que ça puisse être une activité qu’on fait entre amis, plutôt que d’aller au restaurant, par exemple. L’important, c’est vraiment que tout le monde s’amuse. Personne n’est là pour se juger. On est là pour expérimenter. Alors peu importe le niveau, chacun peut participer.

65$/atelier, vin et matériel inclus.

Information: luciechicoine.com