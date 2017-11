23 500$ pour Félix-Antoine

La campagne de financement menée par Édith Lacroix et Jean-François Aublet a finalement permis d’amasser 23 500$ pour la Fondation Isaac. Cet argent servira à financer les essais cliniques nécessaires pour l’approbation d’un médicament pour soigner le syndrome de Hunter, dont leur fils de quatre ans, Félix-Antoine, est atteint.

La famille a recueilli des dons par leur site internet, mais aussi en organisant divers événements comme une course, intégrée à la Classique verdunoise du 7 octobre.

Au total, 35 coureurs ont pris le départ de la course pour Félix-Antoine et plus d’une centaine de personnes ont participé à la marche de 1 km organisée spécialement pour lui.