Un adolescent de 13 ans est porté disparu à Verdun

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche d’Alexander Latimer, 13 ans.

Le jeune homme de 13 ans est parti de son domicile, à Verdun, le 7 novembre vers 15h et n’y est pas revenu depuis.

Alexander a la peau blanche, mesure 1m70 (5’7″), pèse 85 kg (187 lb), a les cheveux courts et bruns et les yeux bruns. Il s’exprime en français et en anglais.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging gris et un chandail bleu foncé.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.