Verdun, amie des enfants

À l’occasion de la Journée internationale des enfants, Verdun devient le troisième arrondissement montréalais à être une Municipalité amie des enfants. L’initiative mondiale adaptée pour le Québec grâce à un partenariat entre Unicef Canada et le Carrefour action municipale et famille (CAMF), vise à favoriser l’émergence de milieux de vie respectueux des droits des enfants tenant compte de leur opinion et de leurs besoins.

«L’arrondissement se distingue entre autres, par la mobilisation et la concertation des acteurs ainsi que par l’importance qu’il accorde, dans ses instances décisionnelles, aux enfants et aux jeunes. Il leur donne la chance de prendre part aux décisions qui les concernent par la mise en place du premier conseil jeunesse montréalais», déclare le président du CAMF, Martin Damphousse.

Verdun assure avoir plusieurs réalisations en faveur des enfants à son actif. Il cite entre autres son plan local de déplacements avec une priorité mise aux abords des écoles, la création d’un centre dédié aux services à l’enfance et à la famille sur le boulevard LaSalle ainsi que le réaménagement du parc Wilson pour le rendre accessible universellement.

«On était déjà une ville fortement axée sur la vie des enfants et ce sceau « Municipalité amie des enfants » le confirme, soutient le maire, Jean-François Parenteau. Le message fort envoyé à la population est que Verdun est un arrondissement où il y a une certaine qualité de vie, où les familles sont acceptées et où il y a de la place pour les enfants.»

Engagements

Le maire promet d’appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et de faire la promotion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Il se doit également de favoriser l’expression de toute personne de moins de 18 ans concernant les choix qui influenceront sa qualité de vie.

Verdun prévoit à l’avenir de permettre le marquage au sol pour la réalisation de marelles, de parcours et d’art éphémère dans les ruelles. Il favorisera encore plus l’accès des enfants en situation de vulnérabilité aux activités de l’arrondissement. Il encouragera également le jeu libre chez les enfants en mettant des jouets à leur disposition dans les parcs et en leur donnant accès aux installations sportives et culturelles, les soirs et les fins de semaine.



Logements

Avec des familles qui choisiront Verdun pour s’installer, des commerces qui voudront contenter les familles et les loisirs qui seront mis en place sur le territoire, l’annonce pourrait avoir des répercussions.

L’une des priorités des Municipalités amie des enfants est de lutter contre la précarité.

«Avant on ne pouvait pas exiger un trois chambres parce que sur le plan législatif, il fallait parler d’espace en pieds carrés et il n’y avait pas de critères avec les murs intérieurs. À partir de maintenant, avec la loi, on peut le spécifier», souligne le maire Parenteau.

Les logements abordables et sociaux sont impératifs pour le maire, pour qui l’égalité des chances est importante.