Plaisirs d’hiver

En collaboration avec Pro-Actif Santé, des séances d’entraînement familial d’une heure seront organisées au parc Arthur-Therrien, à Verdun: de la danse à intervalles le 13 janvier, de la zumba le 10 février et un circuit ludique le 10 mars. Une journée d’initiation au ski de fond est également prévue le 24 février, avec une possibilité de prêt de matériel sur place. L’activité peut se pratiquer sur le sentier La Riveraine, le long du fleuve, entre le parc Arthur-Therrien et le parc Summerlea à Lachine. Les Verdunois pourront aussi accéder au parc Angrignon, sur le terrain de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, entre les boulevards LaSalle et Champlain.

La patinoire Bleu Blanc Bouge est ouverte tous les jours de 9h à 22h. Pour la première année, il est possible de louer sur place des patins.

