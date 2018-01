S’activer en famille

Un nouveau cours «Maman bébé bougent» sera donné dès le 17 mars à l’École de cirque de Verdun. Pendant dix semaines consécutives, les mères vont pouvoir accompagner leurs enfants âgés de six semaines à un an pour se tonifier après une grossesse. Les pères sont également les bienvenus.

«On a démarré l’année dernière des cours pour les petits [dès 1 an], comme «Bébécool» ou «Minicirque», qui sont spécialement pensés pour eux, rappelle la directrice des formations, Johanne Pelletier. Le nouveau cours est une continuité logique de notre démarche, même s’il ne s’adresse pas au bébé lui-même et qu’il est plus centré sur la mère et sa remise en forme.»

Il s’agit donc pour l’École de cirque de rendre son offre encore plus complète, tout en rentabilisant l’espace dont elle dispose avec l’utilisation de son studio.

Exercices

«Lors des élévations de bras par exemple, on va pouvoir se servir du poids du bébé. On fait des abdominaux au sol durant lesquels on peut très bien ramener les jambes et déposer le bébé. C’est toute une adaptation, mais on veut aussi que les exercices puissent se réaliser sans l’enfant si jamais il dort», souligne la directrice des formations.

Pendant une heure, les parents réaliseront des exercices pour faire travailler le haut du corps, les jambes, la paroi abdominale ou encore les hanches et les articulations. L’objectif est de tonifier le corps.

L’École de cirque envisage d’ouvrir un deuxième groupe de dix participants dès le printemps.

Le cours se donne tous les mercredis de 9h15 à 10h15 à l’École de cirque de Verdun (5190 boulevard LaSalle).

Pour plus d’infos.