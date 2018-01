Popularité de l’Expo-sciences

Pour la 16ème édition de l’Expo-sciences à l’École secondaire Monseigneur-Richard (ESMR), une centaine de projets seront présentés le 23 janvier au grand public. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir différents sujets que les élèves étudient depuis septembre. Parmi les présentations et comptes rendus d’expérimentation qui seront dévoilés dans les deux gymnases, les Verdunois trouveront le gluten, les illusions d’optique ou encore les cyanobactéries.

«On a réussi dès les premières éditions à envoyer plusieurs équipes à l’Expo-sciences régionale, puis provinciale et nationale, raconte l’enseignant-organisateur, Mathieu Laurin. On ne vise pas l’élite, mais on veut que ce soit un projet populaire, dans le bon sens du terme, c’est-à-dire qui intéresse tout le monde. Notre objectif est d’élargir la culture générale des jeunes et de vulgariser des sujets qui peuvent être un peu difficiles de prime abord.» La soirée se conclura vers 19h30 par une remise de prix pour les cinq gagnants de chacune des trois catégories d’âge.

L’Expo-sciences débutera à 9 h à l’École secondaire Monseigneur-Richard (3000, boulevard Gaétan Laberge). Les portes fermeront à 11 h 30 pour permettre aux élèves exposants de reprendre leurs forces. Les kiosques seront par la suite accessibles de 12 h 30 à 15 h.