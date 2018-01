Du bien-être pour performer

«On a la tête pleine d'idées et on va s'ajuster en fonction de la demande des clients», annoncent les entrepreneures Jessica et Lysanne Sourdif. TC Media - Patrick Sicotte Previous photo Next photo



Jessica et Lysanne Sourdif sont deux sœurs qui ont décidé de réunir leurs compétences pour ouvrir ce jeudi un endroit qui leur ressemble. Au deuxième étage, sur la rue Wellington, l’Espace Well Done dispose d’un studio Pilates et yoga, ainsi que d’une partie réservée au coworking.

La décision de monter un projet ensemble a été prise en avril, le bail était signé le mois suivant et les aménagements ont commencé en juin.

«L’objectif est de créer un environnement où les gens peuvent travailler tout en étant dans un contexte où le bien-être leur permet de performer. On veut aussi créer un sentiment de communauté où les gens peuvent se retrouver sur le temps de midi et se détendre avec un cours de Pilates ou de yoga», explique le duo.

Des collaborations sont également envisagées avec les commerces avoisinants pour tisser des liens avec la communauté.

Complémentaires

Jessica qui avait organisé l’automne dernier une session de yoga avec des chèvres enseignera le Pilates.

«Je donnais déjà des cours et j’avais le goût d’ouvrir mon propre studio. On a huit professeurs avec leurs styles différents et notamment du yoga pour enfants. Les clients peuvent suivre un cours à la séance, à la carte ou au mois. J’aimerais par la suite avoir du ballet, de la barre et du essentric [une méthode d’entraînement]», confie-t-elle.

Ancienne professionnelle dans le domaine des médias, elle a réalisé le site internet et des visuels, en plus de gérer les réseaux sociaux.

Quant à Lysanne, elle a fait un Bac en mode et elle est aujourd’hui gestionnaire de propriétés à revenus.

«J’ai pris en charge toute la décoration d’intérieur. Par exemple, j’ai récupéré du fer de balcon pour la porte du coworking. J’ai voulu créer une atmosphère chaleureuse avec la luminosité qui passe au travers de grandes fenêtres et apporter la nature à l’intérieur avec des plantes», explique-t-elle.

En open-space ou en bureau fermé, les clients qui peuvent s’inscrire à la journée, à la semaine ou au mois, ont en plus accès à une cuisine.

L’Espace Well Done dispose également d’une terrasse accessible aux clients dès que les températures le permettront.

L’Espace Well Done est ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30 au 3939, rue Wellington.

Pour plus d’infos.