Les enfants font leur place à Verdun

Josianne Beaulieu a profité des vacances de fin d’année pour construire un présentoir en bois et de créer dans sa Boutique Bock-Art un espace réservé aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans. «Il y a une belle communauté de familles à Verdun et on avait une demande de la part de notre clientèle. On trouvait donc intéressant de compléter notre offre», explique la propriétaire. Sur les étagères, on retrouve tant des accessoires d’artisans locaux, comme des bavoirs et des vêtements évolutifs, que des trouvailles vintage, telles qu’une radio ou un appareil photo. La réponse positive de la clientèle permet à Mme Beaulieu de penser éventuellement à doubler l’espace disponible avec des produits complémentaires.