Prison et amendes pour le Nouveau Verdun

Le restaurant de la rue de Verdun a été condamné à 150 000 $ d’amendes pour fraude fiscale. L’administrateur du Nouveau Verdun, Dionisios Gianniotis, devra également purger une peine d’emprisonnement de 30 jours.

La société et M. Gianniotis ont admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et avoir volontairement omis de percevoir et de remettre les taxes, entre juin 2012 et mars 2014. L’administrateur a aussi reconnu avoir utilisé un programme informatique pour générer près de 125 000 fausses factures similaires à celles produites par le module d’enregistrement des ventes.

Les accusations ont été portées à la suite de l’exécution de mandats de perquisition par Revenu Québec en mars 2014.