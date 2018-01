Davantage de murales

Les artistes sont invités à partager leur créativité en répondant à l’appel de projets de la Ville pour le Programme d’art mural. L’an passé, il a permis d’inaugurer une soixantaine d’œuvres dispersées dans les rues de Montréal.

«Ces œuvres produites par des artistes et des muralistes professionnels, souvent avec la collaboration de citoyens, évoquent ici et là une page d’histoire, une célébrité montréalaise ou un trait du quartier. Elles ont toutes en commun de venir embellir des coins de la ville et d’être une source de fierté pour les résidents, en plus de renforcer l’identité culturelle des quartiers», a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin.

Les projets artistiques exposés à l’extérieur ont pour visée de démocratiser l’accès à la culture.

Volets

Le Programme d’art mural est composé de trois volets. Le premier se concentre sur les productions de grande visibilité qui s’intègrent à l’environnement urbain, architectural et paysager.Le second aspect vise les œuvres de quartier avec des murales axées sur la mobilisation citoyenne, la médiation communautaire et l’appropriation du milieu par les différents acteurs locaux. Une dernière section concerne les créations artistiques innovantes en art contemporain réalisées par des professionnels sur des murs dont la Ville est propriétaire.

L’évaluation se fait par un jury qui fait son choix à partir de différents critères comme la qualité artistique, la visibilité et l’implication citoyenne.

Le budget alloué dépend de la quantité des projets et des sommes demandées par les organismes, mais il devrait sensiblement être identique à l’an passé. Près de 185 000 $ avaient été déboursés pour la quinzaine de dossiers reçus dans le cadre du volet 1 et 308 000 $ pour les 44 du deuxième volet.

La date limite pour soumettre sa candidature est fixée au 28 février.

