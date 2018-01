Des produits artisanaux en cadeau

La Verdunoise Martine Biron démarre son entreprise Les Bas du Québec à l’approche de la Saint-Valentin. À 44 ans, elle gère déjà trois compagnies en ligne et elle est elle-même une artisane qui produit notamment des protèges essuie-glace en tissu. Inspirée par les réseaux sociaux, elle veut proposer quelque chose de nouveau qui réponde à un besoin et permette de faire découvrir des créateurs.

«Au mois de novembre, j’ai vu sur un groupe Facebook qu’une dame recherchait un bas de Noël rempli d’items d’artisans québécois. Personne n’a répondu et comme je trouvais que c’était une très bonne idée, je l’ai reprise. J’ai décidé de tirer le concept au maximum et de l’adapter à toutes les fêtes, comme Pâques et les anniversaires, et créer des thématiques pour enfants ou d’hôtes», soutient l’entrepreneure Martine Biron.

Le morceau suspendu change en fonction de l’événement. D’un bas Noël, il se transforme en cœur pour la Saint-Valentin. À chaque fois, environ cinq nouveaux produits seront disposés à l’intérieur.

Choix

«Je sélectionne des artisans qui proposent des articles de qualité, sont enregistrés au gouvernement et disponibles pour répondre à la demande, explique Mme Biron. Quant aux produits, je les choisis pour qu’ils plaisent au plus de gens possible, mais aussi qu’ils soient recherchés parce qu’ils ont un petit quelque chose en plus.»

Le bas féminin du 14 février propose un biscuit chinois en tissu rouge où les clients pourront choisir un message pré-écrit ou l’inventer eux-mêmes. Autre exemple, une bougie sera disponible en deux senteurs, thé vert et concombre ou framboise et grenade, et a la particularité d’avoir une mèche en bois qui, une fois allumée, reproduit le crépitement d’un feu de cheminée.

Les hommes sont aussi concernés par l’offre. Leur bas pour la Saint-Valentin sera notamment composé d’une barre à massage qui fond au contact de la peau, d’un bracelet entrecroisé en cuir noir ou brun et d’un autocollant vintage à coller sur un bock à bière.

Le temps que le site Internet soit créé, toutes les commandes se font sur la page Facebook «Les bas du Québec» et la production se fait seulement à la demande.

Pour plus d’infos.